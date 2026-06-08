Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен высказался о своем состоянии после потери сознания в матче с Украиной.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

«Хочу сообщить всем, что у меня все в порядке и я дома с семьей. Как вы, наверное, можете себе представить, разряд от моего имплантируемого кардиовертера‑дефибриллятора (ИКД) оказал сильное влияние как на меня, так и на мою семью, но я хочу заверить всех, что эта ситуация отличалась от той, что произошла в 2021 году. Я чувствую себя хорошо, и процесс выздоровления уже начался.

Помимо благодарности за поддержку и помощь всех игроков и медицинской бригады на поле, я невероятно благодарен врачам, которые на протяжении многих лет заботились обо мне и моем сердце. Благодаря их профессионализму мой ИКД сделал именно то, для чего был создан: защитил меня, когда это было необходимо.

Сейчас я сосредоточен на восстановлении, провожу время с семьей, собираюсь в отпуск и играю в футбол с детьми», — написал Эриксен на своей странице в социальной сети.

На 65-й минуте 34-летний футболист упал на газон. Эриксена окружили футболисты сборной Дании и Украины. Трибуны скандировали его фамилию и аплодируют.

Напомним, что у этого футболиста была остановка сердца во время матча Дания — Финляндия 5 лет назад.