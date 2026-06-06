В полуфинале Балтийского Кубка сборная Эстонии сыграет с командой Фарерских островов. Матч запланирован на 6 июня 18:00 мск. В тексте — где и как найти смотреть видеотрансляцию матча.

Сборная Эстонии выступала на похожем турнире в марте. В рамках товарищеского турнира ФИФА эстонцы обыграли сборную Кении, а в финале встретились с Руандой, но там потерпели поражение 0:2. Для команды это было второе поражение в последних 5 матчах. До этого Эстония уступила Норвегии на отборе ЧМ, куда она, кстати, не попала.

Сборная Фарерских островов в последнее время сильно прибавила в уровне игры. Команде не хватило всего 4 очков, чтобы зацепиться за путевку на мундиаль. За 8 туров она одержала 4 победы на турнире. Перед этим матчем фарерцы выиграли у Казахстана и Сан-Марино в товарищеских поединках. За 5 встреч у них 4 победы и одно поражение.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00 (ссылка на прогноз)

Коэффициенты букмекеров: 2.40 — победа Эстонии, 3.15 — ничья, 2.65 — победа Фарерских островов.

Где смотреть Эстония — Фарерские острова

Прямую трансляцию матча Эстония — Фарерские острова смотрите на LiveCup.Run в 18:00 мск.