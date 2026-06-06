6 июня в Тампе сборная Англии сыграет с командой Новой Зеландии в рамках товарищеского поединка. Старт встречи в 23:00 мск. Здесь вы узнаете, как и где можно посмотреть матч Англия — Новая Зеландия.

Англия — фаворит предстоящего матча. Команда Томаса Тухеля имеет высокие шансы на победу, а она ей нужна после поражения от Японии. Этим летом англичане будут бороться за титул лучшей сборной мира, поэтому подготовиться нужно как следует.

От Новой Зеландии ждут не так много. Команда прошла на чемпионат мира. В квалификации у нее нет особых конкурентов. Однако теперь коллектив ждет большое испытание. При этом новозеландцы проиграли 4 из 5 последних матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Котировки букмекеров: 1.07 — победа Англии, 10.5 — ничья, 32.0 — победа Новой Зеландии.

ИИ предсказал крупную победу Англии со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — Новая Зеландия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Англия — Новая Зеландия в подробном онлайн-репортаже.