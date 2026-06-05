5 июня в Волгограде состоится товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо. Старт встречи в 20:00 мск.

В последних матчах сборная России не имела успеха. Она довольствовалась нулевой ничьей с командой Мали, а после этого в мае проиграла сборной Египта 0:1. За последние 5 поединков команда Валерия Карпина одержала только одну победу, выиграв у Никарагуа 3:1.

Сборная Буркина-Фасо была близка к проходу на ЧМ, однако не смогла по итогу финишировать первой. Из последних успехов команды стоит выделить результат на Кубке африканский наций, где они дошли до стадии 1/8 финала плей-офф. В марте сборная Буркина-Фасо имела ничью и победу в противостояниях с Гвинеей-Бисау.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Коэффициенты букмекеров: 1.46 — победа России, 4.50 — ничья, 8.00 — победа Буркина-Фасо.

Прогноз ИИ: матч закончится победой сборной России со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Россия — Буркина-Фасо смотрите на LiveCup.Run.