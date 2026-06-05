Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Буркина-Фасо (3:0).

Дмитрий Баринов — полузащитник сборной России globallookpress.com

«Давно не выигрывали, рады, что победили, это было очень важно. Главный тренер (Валерий Карпин) нам говорил, что пора бы уже победить, поэтому мы вышли с боевым настроем.

Думаю, что до удаления (у соперника) мы играли хорошо, а после у нас сломалась немного игра. Немногие будут довольны вторым таймом, и нам сейчас достанется за него. Но в целом нас просили победить, и мы это сделали, порадовали болельщиков.

Никто не думает, что вот‑вот отпуск, у нас осталась еще одна игра, надо ее выиграть и уйти с хорошим настроением отдыхать», — сказал Баринов «Матч ТВ».

Ранее Валерий Карпин раскритиковал игру национальной команды во втором тайме. В следующем поединке сборная России сыграет против Тринидада и Тобаго 9-го июня.