Сборная России одержала победу над Буркина-Фасо (3:0) в рамках товарищеского противостояния.

Фрагмент матча t.me/teamrussia

В 1-м тайме хозяева забили 2 безответных голами, отличились Лечи Садулаев на 14-й минуте и Алексей Миранчук на 20-й минуте.

На 43-й минуте встречи полузащитник сборной Буркина-Фасо Мохамед Уэдраого получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Во 2-м отрезке сборная России отметилась еще одним голом благодаря точному удару Ильи Вахании на 73-й минуте.

В следующем товарищеском поединке сборная России сыграет против Тринидад и Тобаго 9-го июня, а Буркина-Фасо встретится в тот же день с Беларусью.