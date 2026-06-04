В рамках товарищеского матча сборные Швеции и Греции сыграли вничью со счетом 2:2.
Первый мяч в этой игре забили гости усилиями Константиноса Цимикаса на 10-й минуте встречи. Отыграться хозяева смогли только на 53-й минуте усилиями Виктора Дьекереша.
На 69-й минуте Густав Нильссон вывел вперед команду Швеции, но Гиоргис Масурас на 90+5-й минуте вновь восстановил статус-кво.
Результат матча
ШвецияСтокгольм2:1ГрецияАфины
0:1 Константинос Цимикас 10' 1:1 Виктор Дьёкереш 53' 2:1 Густаф Нильссон 69'
Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Густаф Лагербильке (Лукас Бергвалль 63'), Исак Хин (Энтони Эланга 63'), Даниэль Свенссон (Яльмар Экдаль 80'), Маттиас Сванберг (Йеспер Карлстрём 63'), Ясин Аяри (Эрик Смит 63'), Габриэль Гудмундссон (Бесфорт Зенели 63'), Александр Бернхардссон (Карл Старфельт 63'), Беньямин Нюгрен (Elliot Stroud 63'), Александер Исак (Густаф Нильссон 63'), Виктор Дьёкереш (Таха Абди Али 63')
Греция: Константинос Цолакис (Андреас Нтои 81'), Константинос Цимикас (Хараламбос Костулас 63'), Лазарос Рота (Гиоргос Кирьякопулос 63'), Константинос Мавропанос, Панайотис Рецос (Нектариос Триантис 62'), Христос Зафейрис (Георгиос Масурас 81'), Димитриос Курбелис (Пантелис Хацидиакос 62'), Константинос Кульеракис (Христос Музакитис 81'), Вангелис Павлидис (Георгиос Ваяннидис 63'), Христос Дзолис (Христос Мандас 81'), Andrews Tetteh (Анастасиос Дувикас 63')
Жёлтые карточки: Панайотис Рецос 19' (Греция), Константинос Кульеракис 73' (Греция)
На предстоящем ЧМ-2026 сборная Швеции сыграет в одной группе против Туниса, Нидерландов и Японии.