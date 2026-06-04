В рамках товарищеского матча сборные Швеции и Греции сыграли вничью со счетом 2:2.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Первый мяч в этой игре забили гости усилиями Константиноса Цимикаса на 10-й минуте встречи. Отыграться хозяева смогли только на 53-й минуте усилиями Виктора Дьекереша.

На 69-й минуте Густав Нильссон вывел вперед команду Швеции, но Гиоргис Масурас на 90+5-й минуте вновь восстановил статус-кво.

Результат матча Швеция Стокгольм 2:1 Греция Афины 0:1 Константинос Цимикас 10' 1:1 Виктор Дьёкереш 53' 2:1 Густаф Нильссон 69' Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Густаф Лагербильке ( Лукас Бергвалль 63' ), Исак Хин ( Энтони Эланга 63' ), Даниэль Свенссон ( Яльмар Экдаль 80' ), Маттиас Сванберг ( Йеспер Карлстрём 63' ), Ясин Аяри ( Эрик Смит 63' ), Габриэль Гудмундссон ( Бесфорт Зенели 63' ), Александр Бернхардссон ( Карл Старфельт 63' ), Беньямин Нюгрен ( Elliot Stroud 63' ), Александер Исак ( Густаф Нильссон 63' ), Виктор Дьёкереш ( Таха Абди Али 63' ) Греция: Константинос Цолакис ( Андреас Нтои 81' ), Константинос Цимикас ( Хараламбос Костулас 63' ), Лазарос Рота ( Гиоргос Кирьякопулос 63' ), Константинос Мавропанос, Панайотис Рецос ( Нектариос Триантис 62' ), Христос Зафейрис ( Георгиос Масурас 81' ), Димитриос Курбелис ( Пантелис Хацидиакос 62' ), Константинос Кульеракис ( Христос Музакитис 81' ), Вангелис Павлидис ( Георгиос Ваяннидис 63' ), Христос Дзолис ( Христос Мандас 81' ), Andrews Tetteh ( Анастасиос Дувикас 63' ) Жёлтые карточки: Панайотис Рецос 19' (Греция), Константинос Кульеракис 73' (Греция)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 7 Удары мимо 5 54 Владение мячом 46 1 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 6 Фолы 10

На предстоящем ЧМ-2026 сборная Швеции сыграет в одной группе против Туниса, Нидерландов и Японии.