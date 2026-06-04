В товарищеском матче сборная Испании в родных стенах не смогла победить команду Ирака- 1:1.

Открыли счет в этой игре испанцы уже на 16-й минуте благодаря голу Феррана Торреса, а иракцы смогли уйти от поражения на 27-й минуте усилиями Мерхаса Доски.

Результат матча

Испания Мадрид 1:1 Ирак Багдад

1:0 Ферран Торрес 16' 1:1 Мерхас Доски 27'

Испания: Жоан Гарсия ( Лео Роман 73' ), Jon Martin ( Марк Пубиль 59' ), Эмерик Лапорт ( Эрик Гарсия 46' ), Алехандро Гримальдо ( Ереми Пино 46' ), Педро Порро ( Хави Родригес 73' ), Гави ( Хави Герра 59' ), Марк Берналь ( Беньят Туррьентес 59' ), Даниэль Ольмо ( Хесус Родригес Карабальо 46' ), Алекс Баэна ( Микель Мерино 68' ), Ферран Торрес ( Серхио Гомес 46' ), Борха Иглесиас ( Гонсало Гарсия 46' )

Ирак: Мерхас Доски ( Ahmed Yahya 61' ), Акам Хашим ( Зидан Икбал 62' ), Зайд Тахсин ( Kevin Yakob 62' ), Хуссейн Али ( Frans Putros 62' ), Ибрахим Баеш ( Юссеф Амин 73' ), Амир аль-Аммари ( Manaf Younis 62' ), Ali Al-Hamadi ( Jalal Hassan 46' ), Marko Farji ( Ребин Сулака 62' ), Ali Jasim, Zaid Ismael ( Ахмед Касем 62' ), Ahmed Basil ( Айман Хуссейн 46' )

Жёлтые карточки: Марк Берналь 33', Гави 38' — Zaid Ismael 57'