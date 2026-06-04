В товарищеском матче сборная Испании в родных стенах не смогла победить команду Ирака- 1:1.
Открыли счет в этой игре испанцы уже на 16-й минуте благодаря голу Феррана Торреса, а иракцы смогли уйти от поражения на 27-й минуте усилиями Мерхаса Доски.
Результат матча
ИспанияМадрид1:1ИракБагдад
1:0 Ферран Торрес 16' 1:1 Мерхас Доски 27'
Испания: Жоан Гарсия (Лео Роман 73'), Jon Martin (Марк Пубиль 59'), Эмерик Лапорт (Эрик Гарсия 46'), Алехандро Гримальдо (Ереми Пино 46'), Педро Порро (Хави Родригес 73'), Гави (Хави Герра 59'), Марк Берналь (Беньят Туррьентес 59'), Даниэль Ольмо (Хесус Родригес Карабальо 46'), Алекс Баэна (Микель Мерино 68'), Ферран Торрес (Серхио Гомес 46'), Борха Иглесиас (Гонсало Гарсия 46')
Ирак: Мерхас Доски (Ahmed Yahya 61'), Акам Хашим (Зидан Икбал 62'), Зайд Тахсин (Kevin Yakob 62'), Хуссейн Али (Frans Putros 62'), Ибрахим Баеш (Юссеф Амин 73'), Амир аль-Аммари (Manaf Younis 62'), Ali Al-Hamadi (Jalal Hassan 46'), Marko Farji (Ребин Сулака 62'), Ali Jasim, Zaid Ismael (Ахмед Касем 62'), Ahmed Basil (Айман Хуссейн 46')
Жёлтые карточки: Марк Берналь 33', Гави 38' — Zaid Ismael 57'
Напомним, что обе команды выступят на предстоящем чемпионате мира. Испанцы попали в группу с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем, а иракцы — с Норвегией, Францией и Сенегалом.