В товарищеском матче сборная Франции уступила команде Кот-д'Ивуара со счетом 1:2.

сборная Кот-д'Ивуара
сборная Кот-д'Ивуара globallookpress.com

Счет был открыт на 45-й минуте, когда Райан Шерки поразил ворота гостей, но точные удары Гелы Дуэ на 53-й минуте и Амада Диалло на 84-й минуте перевернули игру и принесли победу ивуарийцам.

Результат матча

ФранцияПарижФранция1:2Кот-д ИвуарКот-д ИвуарЯмусукро
1:0 Райан Шерки 45' 1:1 Гела Дуэ 53' 1:2 Амад Диалло 84'
Франция:  Мик Меньян,  Жюль Кунде (Мало Гюсто 66'),  Ибраима Конате (Ману Коне 66'),  Деотшанкюль Юпамекано (Лука Динь 46'),  Тео Эрнандес (Н’Голо Канте 46'),  Орельен Чуаэми (Жан-Филипп Матета 46'),  Адриен Рабьо (Лукас Эрнандес 66'),  Майкл Олисе (Магнес Аклиуше 46'),  Райан Шерки (Уоррен Заир-Эмери 78'),  Килиан Мбаппе (Максанс Лакруа 46'),  Маркус Тюрам (Брэдли Баркола 89')
Кот-д Ивуар:  Яхья Фофана,  Гислейн Конан (Christ Ravynel Inao Oulai 68'),  Эммануэль Агбаду,  Уилфрид Синго (Усман Дьоманде 75'),  Гела Дуэ,  Секо Фофана (Анж-Йоан Бонни 68'),  Франк Кессье (Кристофер Опери 68'),  Саймон Адингра (Амад Диалло 46'),  Элье Ваи (Ибраим Сангаре 67'),  Ян Дьоманде (Базумана Туре 67'),  Умар Диаките (Николя Пепе 46')
Жёлтая карточка:  Франк Кессье 45+1' (Кот-д Ивуар)

Напомним, что на предстоящем чемпионате мира сборная Франции на групповом этапе сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии, а сборная Кот-д'Ивуара — против Эквадора, Германии и Кюрасао.