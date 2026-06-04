В товарищеском матче сборная Франции уступила команде Кот-д'Ивуара со счетом 1:2.
Счет был открыт на 45-й минуте, когда Райан Шерки поразил ворота гостей, но точные удары Гелы Дуэ на 53-й минуте и Амада Диалло на 84-й минуте перевернули игру и принесли победу ивуарийцам.
Результат матча
ФранцияПариж1:2Кот-д ИвуарЯмусукро
1:0 Райан Шерки 45' 1:1 Гела Дуэ 53' 1:2 Амад Диалло 84'
Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде (Мало Гюсто 66'), Ибраима Конате (Ману Коне 66'), Деотшанкюль Юпамекано (Лука Динь 46'), Тео Эрнандес (Н’Голо Канте 46'), Орельен Чуаэми (Жан-Филипп Матета 46'), Адриен Рабьо (Лукас Эрнандес 66'), Майкл Олисе (Магнес Аклиуше 46'), Райан Шерки (Уоррен Заир-Эмери 78'), Килиан Мбаппе (Максанс Лакруа 46'), Маркус Тюрам (Брэдли Баркола 89')
Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гислейн Конан (Christ Ravynel Inao Oulai 68'), Эммануэль Агбаду, Уилфрид Синго (Усман Дьоманде 75'), Гела Дуэ, Секо Фофана (Анж-Йоан Бонни 68'), Франк Кессье (Кристофер Опери 68'), Саймон Адингра (Амад Диалло 46'), Элье Ваи (Ибраим Сангаре 67'), Ян Дьоманде (Базумана Туре 67'), Умар Диаките (Николя Пепе 46')
Жёлтая карточка: Франк Кессье 45+1' (Кот-д Ивуар)
Напомним, что на предстоящем чемпионате мира сборная Франции на групповом этапе сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии, а сборная Кот-д'Ивуара — против Эквадора, Германии и Кюрасао.