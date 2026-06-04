В товарищеском матче сборная Франции уступила команде Кот-д'Ивуара со счетом 1:2.

Счет был открыт на 45-й минуте, когда Райан Шерки поразил ворота гостей, но точные удары Гелы Дуэ на 53-й минуте и Амада Диалло на 84-й минуте перевернули игру и принесли победу ивуарийцам.

Результат матча

Франция Париж 1:2 Кот-д Ивуар Ямусукро

1:0 Райан Шерки 45' 1:1 Гела Дуэ 53' 1:2 Амад Диалло 84'

Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде ( Мало Гюсто 66' ), Ибраима Конате ( Ману Коне 66' ), Деотшанкюль Юпамекано ( Лука Динь 46' ), Тео Эрнандес ( Н’Голо Канте 46' ), Орельен Чуаэми ( Жан-Филипп Матета 46' ), Адриен Рабьо ( Лукас Эрнандес 66' ), Майкл Олисе ( Магнес Аклиуше 46' ), Райан Шерки ( Уоррен Заир-Эмери 78' ), Килиан Мбаппе ( Максанс Лакруа 46' ), Маркус Тюрам ( Брэдли Баркола 89' )

Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гислейн Конан ( Christ Ravynel Inao Oulai 68' ), Эммануэль Агбаду, Уилфрид Синго ( Усман Дьоманде 75' ), Гела Дуэ, Секо Фофана ( Анж-Йоан Бонни 68' ), Франк Кессье ( Кристофер Опери 68' ), Саймон Адингра ( Амад Диалло 46' ), Элье Ваи ( Ибраим Сангаре 67' ), Ян Дьоманде ( Базумана Туре 67' ), Умар Диаките ( Николя Пепе 46' )

Жёлтая карточка: Франк Кессье 45+1' (Кот-д Ивуар)