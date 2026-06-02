Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал чемпионство своей команды по итогам нынешнего сезона АПЛ.

Деклан Райс целует трофей АПЛ globallookpress.com

«Невероятные две недели — празднуем возвращение Премьер‑лиги в северный Лондон спустя 22 года! Когда я пришёл в этот великий клуб, сразу сказал: моя мечта — выигрывать здесь трофеи. Этот — первый, но точно не последний! У нас потрясающая команда и тренер, который полностью преобразил коллектив. Для меня большая честь быть частью этого проекта.

Огромное спасибо болельщикам за поддержку — вы были рядом не только в этом сезоне, но и с самого первого дня, когда приняли меня с распростёртыми объятиями. Теперь все мысли — о чемпионате мира. С нетерпением жду встречи с вами в следующем сезоне! Наслаждайтесь летом!» — говорится в сообщении Райса в соцсети.

«Арсенал» завоевал первое чемпионство в АПЛ за 22 года. «Канониры» опередили «Манчестер Сити» на 7 баллов.

Помимо этого, лондонская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила ПСЖ (1:1, 3:4 по пен.).