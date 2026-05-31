31 мая в 18:30 мск во Вроцлаве состоится товарищеский матч сборных Польши и Украины.
Сборная Польши не смогла пробиться на чемпионат мира. В плей-офф хозяева проиграли Швеции 2:3, потерпев свое первое поражение с июня прошлого года.
Украина также пострадала о той же Швеции, но уступила ей в полуфинале плей-офф со счетом 1:3. После этого украинцы провели товарищеский спарринг с Албанией и выиграли 1:0.
Между собой Украина и Польша последний раз играли в июне 2024 года, когда Польша в товарищеской встрече победила 3:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.05 — победа Польши, 3.35 — ничья, 3.55 — победа Украины.
- Прогноз ИИ: победа Польши со счетом 2:0.
