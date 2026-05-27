Российский тренер Александр Сторожук занял пост главного тренера московского «Торпедо», как сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с ним рассчитан на два года.

«Александр Александрович, добро пожаловать в "Торпедо"! Желаем успешной работы, значимых побед и достижения поставленных целей вместе с нашей командой» — написано в сообщении клуба.

До этого Александр Александрович руководил «Краснодаром», который в сезоне РПЛ 2021/2022 занял четвертую позицию. После этого Сторожук возглавил тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат».