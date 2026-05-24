«Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче заключительного 38-го тура АПЛ.
Единственный гол в составе «шпор» записал на свой счет Жоау Пальинья на 43-й минуте.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон1:0ЭвертонЛиверпуль
1:0 Жоау Палинья 43'
Тоттенхэм: Антонин Кински, Кевин Дансо, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи (Раду Дрэгушин 90'), Джед Спенс, Педро Порро, Жоау Палинья, Родриго Бентанкур (Джеймс Мэддисон 82'), Конор Галлахер (Арчи Грей 82'), Матис Тель (Папе Сарр 73'), Ришарлисон (Рандаль Коло Муани 73')
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 84'), Мерлин Рёль (Харрисон Армстронг 62'), Тим Айрогбунам (Бету 84'), Джеймс Гарнер, Тьерно Барри (Шеймус Коулман 84'), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien (Тирик Джордж 62')
Жёлтые карточки: Папе Сарр 80', Жоау Палинья 87' — Jake O'Brien 13', Джеймс Тарковски 89'
По итогам сезона «Тоттенхэм» занял 17-е место в таблице АПЛ с 43 очками в активе, опередив зону вылета на 2 балла. «Эвертон» расположился на 13-й строчке (49).