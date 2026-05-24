Экс-тренер сборной России Юрий Семин похвалил форварда Артема Дзюбу, отметив, что нападающий внес большой вклад в результаты тольяттинского «Акрона».

«Артем, вне сомнений, внес большой вклад в "Акрон". Во‑первых, клуб остался в премьер‑лиге — это было главной задачей. Второе — его КПД. Его голы, передачи, сбросы помогли в этом. Почему он уходит? Сложно сказать. Это спортивная жизнь. Может быть, "Акрон" хочет какую‑то смену сделать. Дзюба сделал большую, хорошую работу в "Акроне". Так же, как в других командах, в которых он был. Он специфический нападающий, но очень полезный.

Сможет ли Артем еще поиграть в РПЛ? Сложно сказать. Артем специфичный игрок. Он на футбольном поле немного работает, но его КПД очень высокий. Какой‑то команде он может подойти, а какой‑то может и не подойти», — цитирует Семина «Матч ТВ».

«Акрон» в стыковых матчах прошел «Ротор» и сохранил прописку в элитном дивизионе.