Экс-тренер сборной России Юрий Семин похвалил форварда Артема Дзюбу, отметив, что нападающий внес большой вклад в результаты тольяттинского «Акрона».

«Артем, вне сомнений, внес большой вклад в "Акрон".  Во‑первых, клуб остался в премьер‑лиге — это было главной задачей.  Второе — его КПД.  Его голы, передачи, сбросы помогли в этом.  Почему он уходит?  Сложно сказать.  Это спортивная жизнь.  Может быть, "Акрон" хочет какую‑то смену сделать.  Дзюба сделал большую, хорошую работу в "Акроне".  Так же, как в других командах, в которых он был.  Он специфический нападающий, но очень полезный.

Сможет ли Артем еще поиграть в РПЛ?  Сложно сказать.  Артем специфичный игрок.  Он на футбольном поле немного работает, но его КПД очень высокий.  Какой‑то команде он может подойти, а какой‑то может и не подойти», — цитирует Семина «Матч ТВ».

«Акрон» в стыковых матчах прошел «Ротор» и сохранил прописку в элитном дивизионе.