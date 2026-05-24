Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро поддержит команду в матче с «Эвертоном». Встреча команд состоится в рамках 38-го тура АПЛ в Лондоне. От исхода этой игры будет зависеть, останется ли «Тоттенхэм» в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что из-за травмы колена аргентинский защитник не сможет выйти на поле. Он улетел в Аргентину, чтобы пройти курс восстановления и надеется вернуться к участию в матчах к чемпионату мира 2026 года. BBC сообщал, что некоторые игроки «Тоттенхэма», включая Бена Дэвиса, не смогут принять участие в игре, но будут присутствовать на стадионе.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Кристиан Ромеро вернулся в Лондон и планирует посетить сегодняшнюю игру.