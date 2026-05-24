В финальном, 38-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 3:0.

Первый гол забил Патрик Доргу на 33-й минуте, увеличив преимущество своей команды. Брайан Мбемо удвоил счет на 44-й минуте, а Бруну Фернандеш поставил точку в матче на 48-й минуте.

Результат матча Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер 0:1 Патрик Доргу 33' 0:2 Брайан Мбемо 44' 0:3 Бруну Фернандеш 48' Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Максим Де Кёйпер ( Янкуба Минте 46' ), Матс Виффер, Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер ( Соломон Марч 59' ), Паскаль Грос, Диего Гомес ( Карлос Балеба 59' ), Джек Хиншелвуд ( Жоржиньо Рюттер 74' ), Дэнни Уэлбек ( Хараламбос Костулас 59' ) Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Патрик Доргу ( Shea Lacey 62' ), Люк Шоу ( Тирелл Маласиа 82' ), Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Нуссайр Мазрауи ( Джошуа Зиркзее 74' ), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт ( Tyler Fletcher 74' ), Кобби Майну, Брайан Мбемо ( Лени Йоро 74' ), Амад Диалло Жёлтая карточка: Кобби Майну 45+3' (Манчестер Юнайтед)

Статистика матча 2 Удары в створ 7 6 Удары мимо 3 51 Владение мячом 49 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 11 Фолы 8

Этот результат позволил «Манчестер Юнайтед» завершить сезон на третьей строчке с 71 очком. «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 53 очка, занял восьмое место в турнирной таблице.