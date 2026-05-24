В финальном, 38-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 3:0.
Первый гол забил Патрик Доргу на 33-й минуте, увеличив преимущество своей команды. Брайан Мбемо удвоил счет на 44-й минуте, а Бруну Фернандеш поставил точку в матче на 48-й минуте.
Результат матча
Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув0:3Манчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Патрик Доргу 33' 0:2 Брайан Мбемо 44' 0:3 Бруну Фернандеш 48'
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Максим Де Кёйпер (Янкуба Минте 46'), Матс Виффер, Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер (Соломон Марч 59'), Паскаль Грос, Диего Гомес (Карлос Балеба 59'), Джек Хиншелвуд (Жоржиньо Рюттер 74'), Дэнни Уэлбек (Хараламбос Костулас 59')
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Патрик Доргу (Shea Lacey 62'), Люк Шоу (Тирелл Маласиа 82'), Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Нуссайр Мазрауи (Джошуа Зиркзее 74'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Tyler Fletcher 74'), Кобби Майну, Брайан Мбемо (Лени Йоро 74'), Амад Диалло
Жёлтая карточка: Кобби Майну 45+3' (Манчестер Юнайтед)
Этот результат позволил «Манчестер Юнайтед» завершить сезон на третьей строчке с 71 очком. «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 53 очка, занял восьмое место в турнирной таблице.