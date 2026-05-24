Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, которого в прессе связывают с возможным назначением в мадридский «Реал», якобы не планирует оставлять в одной команде полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, португальский специалист стремится оптимизировать состав и исключить внутреннюю конкуренцию, которая, по его мнению, может нарушать баланс и структуру команды.

Отмечается, что недавний конфликт между Вальверде и Тчуамени, который перерос в драку на тренировке, стал сигналом о проблемах внутри коллектива. В результате инцидента уругвайский полузащитник получил рассечение и был доставлен в больницу, а оба игрока были оштрафованы.

«Реал» под руководством Арбелоа завершил чемпионат Испании-2025/26 на втором месте в таблице.