По итогам сезона «Мальорка» заняла 18-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе, а «Овьедо» расположился на последнем 20-м месте (29). Обе команды вылетели из высшего дивизиона Испании.

В составе хозяев голами отметились Пабло Торре на 42-й минуте, Ману Морланес на 83-й и Ведат Мурики на 88-й минуте.

«Мальорка» одержала победу над «Овьедо» (3:0) в матче последнего 38-го тура испанской Примеры.

1.80

Прогнозы•Сегодня 22:00 «Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставка «Вильярреал» будет играть для Марселино

Футбол•Сегодня 00:14 «Валенсия» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Сегодня 00:07 «Реал Мадрид» — «Атлетик»: онлайн, прямая трансляция матча Примеры

Футбол•Вчера 11:09 Эволюция «Ман Сити»: Гвардиола построил три великие команды — четвертая стала заложником одного игрока

Футбол•21/05/2026 11:11 Фатальный удар на прощание: почему Слот должен срочно покинуть «Ливерпуль» после заявления Салаха

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 22:02 Стиль, усиление и Бруну: Топ-6 задач для Каррика в «МЮ»

Футбол•Вчера 13:14 Глава закрыта: что потеряет АПЛ после расставания с Гвардиолой

Футбол•22/05/2026 20:29 Приход Марески рискует подорвать династию «Манчестер Сити»

Футбол•22/05/2026 16:48 Квартет из «Сандерленда», три столпа «Арсенала» и точечные ходы «Сити»: рейтинг лучших сделок АПЛ-2025/26

Футбол•22/05/2026 10:59 Слезы, теории заговора и эволюция лиги: как Роналду шел к первому титулу в Саудовской Аравии

Выбор читателей

Футбол•19/05/2026 02:19 Конец прекрасной эпохи. Гвардиола уходит из «Манчестер Сити»

Футбол•18/05/2026 19:01 Мужик сказал — мужик сделал: Николич стал чемпионом, но не с ЦСКА

Футбол•17/05/2026 21:18 «Зенит» вернул золото в Петербург! «Ростов» не совершил чуда, а «Краснодар» остался вторым

Футбол•18/05/2026 08:04 От преемника до изгоя. Шевалье оказался лишним в «ПСЖ»

Футбол•19/05/2026 10:51 И всё-таки Моуринью: кто выиграл и кто проиграл от назначения «Особенного» в «Реал»

Самое интересное

Прочие•29/04/2026 23:19 Дартс — это спорт или игра? Вечный спор, у которого есть простой ответ

Футбол•29/04/2026 12:20 Последний танец на «Метрополитано»: как Гризманн стал легендой «Атлетико» эпохи Симеоне

Футбол•28/04/2026 17:08 Телеэксперт, тренер или депутат: кем станет Акинфеев после завершения карьеры?

Футбол•28/04/2026 12:11 Травма Ямаля перед ЧМ‑2026: «Барселона» перегрузила юного гения?