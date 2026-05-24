«Мальорка» одержала победу над «Овьедо» (3:0) в матче последнего 38-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голами отметились Пабло Торре на 42-й минуте, Ману Морланес на 83-й и Ведат Мурики на 88-й минуте.
Результат матча
МальоркаПальма-де-Мальорка3:0ОвьедоОвьедо
1:0 Пабло Торре 42' 2:0 Мануэль Морланес 83' 3:0 Ведат Мурики 88'
Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Латорре (Javier Olaizola 85'), Омар Маскарель (Антонио Раильо 54'), Саму Кошта (Антонио Санчес 62'), Серхи Дардер, Мануэль Морланес, Пабло Торре (Абдон Пратс 85'), Такума Асано (Jan Virgili 61'), Ведат Мурики
Овьедо: Хорациу Молдован, Рахим Альхассан (Лукас Аихадо 77'), Дани Кальво, Эрик Бейи, Начо Видаль (Хави Лопес 77'), Альберто Рейна, Санти Касорла (Тьяго Борбас 64'), Сантьяго Коломбатто (Лука Илич 63'), Николас Фонсека, Алекс Форес (Хессем Хассан 46'), Ильяс Чайра
Жёлтые карточки: Мануэль Морланес 48', Саму Кошта 58' — Санти Касорла 38'
По итогам сезона «Мальорка» заняла 18-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе, а «Овьедо» расположился на последнем 20-м месте (29). Обе команды вылетели из высшего дивизиона Испании.