В матче последнего, 38-го тура Серии А « Рома » на выезде взяла верх над « Вероной » со счетом 2:0.

Первый мяч в этой игре забил Доньелл Мален на 56-й минуте, а окончательный результат на табло установил Стефан Эль-Шаарави на 90+3-й минуте.

«Рома» смогла набрать 73 очка, финишировала третьей и попала в Лигу чемпионов, «Верона» (21) — 18-я.

В параллельной игре «Комо» в гостях разгромил «Кремонезе» со счетом 4:1. На дубль Лукаса Да Куньи и голы Хесуса Родригеса и Анастасиоса Дувикаса хозяева ответили только точным ударом Федерико Бонаццоли.

«Комо» с 71 очком финишировал четвертым и попал в Лигу чемпионов, «Кремонезе» набрал 34 балла, стал 18-м и вылетел.