Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о возможном возвращении Жозе Моуринью на пост наставника мадридского «Реала».

По словам немецкого специалиста, он не видит проблемы в таком сценарии и готов к любому соперничеству.

«Почему бы и нет? Я всегда готов сразиться с кем угодно. Это будет интересно», — приводит его слова Barcablaugranes.

Ранее в прессе сообщалось, что Моуринью может вновь возглавить «Реал», однако назначение откладывается из-за президентских выборов в клубе. В прошедшем сезоне мадридцы сменили несколько тренеров и завершили чемпионат Испании на втором месте, не завоевав трофеев.

Флик также подчеркнул, что подобные тренерские противостояния только добавляют интереса европейскому футболу.