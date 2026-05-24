Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал победу своей команды в матче финала Кубка Германии против «Штутгарта» (3:0).

«Весь сезон был исключительным. Завоевание "золотого" дубля оказалось вполне заслуженным. Кубок возвращается в Мюнхен — это венец фантастического сезона. Символично, что он (Гарри Кейн) решил исход матча хет-триком. Это был очень напряжённый кубковый матч, в первом тайме игра была очень жёсткой. Во втором тайме мы действовали более эффективно.

На протяжении всего сезона у нас были игры, где нам приходилось преодолевать препятствия, где мы проигрывали или играли вдесятером. Этот матч отразил всё это. Нам приходилось играть немного жёстко, и с конца первого тайма мы показали на поле своё мастерство.

Мы хотели завоевать все три титула, и так мы играли весь сезон. Конечно, вся команда вкладывает силы, но нам и очень повезло с линией атаки. А в Гарри есть что-то особенное. Поэтому мы так рады, что он с нами», — приводит слова Эберля официальный сайт мюнхенского клуба.

В сезоне 2025/2026 «Бавария» завоевала Кубок Германии и выиграла чемпионат страны. Мюнхенцы под руководством Компани завоевали 4 трофея.