«Бавария» одержала победу над «Штутгартом» (3:0) в финале Кубка Германии.
В составе мюнхенской команды хет-трик оформил нападающий Гарри Кейн, отличившись на 55-й, 82-й и 90+2-й минутах встречи.
Результат матча
БаварияМюнхен3:0ШтутгартШтутгарт
1:0 Гарри Кейн 55' 2:0 Гарри Кейн 80' 3:0 Гарри Кейн 90+2' пен.
Бавария: Йонас Урбиг, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Йосип Штанишич (Хироки Ито 90'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Рафаэл Геррейру 90'), Александар Павлович (Том Бишоф 90'), Майкл Олисе (Леон Горецка 90'), Джамал Мусиала (Леннарт Карл 76'), Луис Диас, Гарри Кейн
Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Лука Жакес (Финн Ельч 64'), Крис Фюрих (Билаль эль-Ханнус 78'), Чема Андрес (Тьягу Томаш 84'), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг, Эрмедин Демирович (Николас Нартей 84'), Дениз Ундав
Жёлтые карточки: Крис Фюрих 54' (Штутгарт), Юлиан Хабот 82' (Штутгарт)
По итогам этого противостояния «Бавария» стала обладателем Кубка Германии, а «Штутгарт» завершил свой путь на турнире на стадии финала.