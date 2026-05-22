Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался о возвращении Сандро Шварца на пост наставника столичного клуба.

«Назначение Шварца — это ошибка. Гусев начал прогрессировать, он хороший специалист с хорошим футбольным прошлым. Думаю, надо было оставить Ролана и дать ему работать.

Вообще не понимаю решение руководства по Шварцу. В "Динамо" он не добился каких‑то больших успехов. Дальнейшая его работа связана с определенными трудностями в достижении результатов. В "Герте" он работал плохо. Он же ведь нигде не был востребован в Европе. Очень странное решение "Динамо" пригласить именно этого специалиста.

Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот, например, Гвардиола сейчас освободился. И назначение тренера такого калибра я бы понял. При этом у нас есть российские специалисты, а самое главное — Гусев не заслуживает того, чтобы его убирали сегодня», — приводит слова Гершковича «Матч ТВ».

Шварц ранее работал в столичном клубе в период с 2020 по 2022 год. За это время бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/2022.

Ранее «Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева, проработавшего главным тренером команды во второй части сезона.