Московское «Динамо» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Роланом Гусевым.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в "Динамо", за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем Ролану Александровичу успехов в дальнейшей карьере!

В тренерском штабе "Динамо" Гусев трудился с лета 2023 года, изначально в качестве ассистента. Он дважды — весной-2025 и осенью-2025 — исполнял обязанности главного тренера команды, а в декабре 2025-го был утверждён в этой роли на весеннюю часть минувшего сезона.

В общей сложности под его непосредственным руководством команда провела 24 матча (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений), играла в Финале Пути РПЛ Кубка страны. В сезоне-2023/2024 команда при участии Гусева стала бронзовым призёром чемпионата России», — написано в сообщении клуба на официальном сайте бело-голубых.