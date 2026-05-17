«Сочи» поделил очки с «Ахматом» (1:1) в матче 30-го тура РПЛ.
В составе гостей единственный гол забил Клисман Цаке на 85-й минуте.
«Сочи» сравнял счет спустя 2 минуты благодаря точному удару Мартина Крамарича.
СочиСочи1:1АхматГрозный
Сочи: Марсело Алвес, Degtev, Soldatenkov, Litvinov, Zaika, Kravtsov, Vasiljev, Makarchuk, Kovalenko, Fedorov, Zinkovskiy
Ахмат: Касинтура, Shelia, Kenzhebek, Ndong, Cake, Bogosavac, Ibishev, Silva, Samorodov, Sadulaev, Konate
По итогам сезона «Сочи» занял последнее 16-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе, вылетев в Первую Лигу. «Ахмат» — на 9-й позиции с 37-ю баллами.