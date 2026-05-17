«Сочи» поделил очки с «Ахматом» (1:1) в матче 30-го тура РПЛ.

В составе гостей единственный гол забил Клисман Цаке на 85-й минуте.

«Сочи» сравнял счет спустя 2 минуты благодаря точному удару Мартина Крамарича.

Результат матча

Сочи:  Марсело Алвес,  Degtev,  Soldatenkov,  Litvinov,  Zaika,  Kravtsov,  Vasiljev,  Makarchuk,  Kovalenko,  Fedorov,  Zinkovskiy
Ахмат:  Касинтура,  Shelia,  Kenzhebek,  Ndong,  Cake,  Bogosavac,  Ibishev,  Silva,  Samorodov,  Sadulaev,  Konate

По итогам сезона «Сочи» занял последнее 16-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе, вылетев в Первую Лигу.  «Ахмат» — на 9-й позиции с 37-ю баллами.