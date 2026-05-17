«Спортинг Канзас-Сити» одержал победу над «Остином» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе Q2 в Остине.

В начале второго тайма Миккель Деслер вывел «Остин» вперед. На 80-й минуте гости отыгрались благодаря голу Ману Гарсии, который забил после передачи вышедшего на замену российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. Три минуты спустя Стефен Африфа забил победный мяч.

Результат матча Остин США. MLS 1:2 Спортинг Канзас Сити Канзас Сити 1:0 Миккель Деслер 45+1' 1:1 Мануэль Гарсия 79' 1:2 Стивен Африфа 82' Остин: Брэд Стувер, Миккель Деслер ( CJ Fodrey 85' ), Александр Сваток, Джон Белл, Guilherme Biro, Факундо Торрес ( Даниэль Перейра 73' ), Джозеф Росалес, Санчес Илие ( Брэндон Васкес 73' ), Оуэн Волфф ( Джон Галлахер 60' ), Кристьян Рамирес ( Джейден Нельсон 60' ), Мюрто Узуни Спортинг Канзас Сити: Стефан Кливленд, Зоран Бассонг ( Мануэль Гарсия 63' ), Лассер Берг Йонсен, Деян Йовелич, Кэлвин Харрис, Джейден Райд, Taylor Calheira ( Стивен Африфа 75' ), Capita ( Шапи Сулейманов 46' ), Wyatt Meyer, Ian James ( Итан Бартлоу 83' ), Jacob Davis ( Justin Reynolds 64' ) Жёлтые карточки: Александр Сваток 57', Санчес Илие 61', Джейден Нельсон 71', CJ Fodrey 86' — Capita 28', Jacob Davis 47', Зоран Бассонг 63'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 4 Удары мимо 5 46 Владение мячом 54 3 Угловые удары 7 0 Офсайды 1 13 Фолы 21

«Спортинг» заработал 11 очков в 13 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Остин» с 14 очками после 14 игр находится на 13-й позиции.