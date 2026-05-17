«Спортинг Канзас-Сити» одержал победу над «Остином» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе Q2 в Остине.
В начале второго тайма Миккель Деслер вывел «Остин» вперед. На 80-й минуте гости отыгрались благодаря голу Ману Гарсии, который забил после передачи вышедшего на замену российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. Три минуты спустя Стефен Африфа забил победный мяч.
Результат матча
ОстинСША. MLS1:2Спортинг Канзас СитиКанзас Сити
1:0 Миккель Деслер 45+1' 1:1 Мануэль Гарсия 79' 1:2 Стивен Африфа 82'
Остин: Брэд Стувер, Миккель Деслер (CJ Fodrey 85'), Александр Сваток, Джон Белл, Guilherme Biro, Факундо Торрес (Даниэль Перейра 73'), Джозеф Росалес, Санчес Илие (Брэндон Васкес 73'), Оуэн Волфф (Джон Галлахер 60'), Кристьян Рамирес (Джейден Нельсон 60'), Мюрто Узуни
Спортинг Канзас Сити: Стефан Кливленд, Зоран Бассонг (Мануэль Гарсия 63'), Лассер Берг Йонсен, Деян Йовелич, Кэлвин Харрис, Джейден Райд, Taylor Calheira (Стивен Африфа 75'), Capita (Шапи Сулейманов 46'), Wyatt Meyer, Ian James (Итан Бартлоу 83'), Jacob Davis (Justin Reynolds 64')
Жёлтые карточки: Александр Сваток 57', Санчес Илие 61', Джейден Нельсон 71', CJ Fodrey 86' — Capita 28', Jacob Davis 47', Зоран Бассонг 63'
«Спортинг» заработал 11 очков в 13 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Остин» с 14 очками после 14 игр находится на 13-й позиции.