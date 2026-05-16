«Бавария», которая досрочно завоевала чемпионство, завершила сезон с 89 очками. «Кельн» (32 балла) — 14-й.

Бавария: Мануэль Нойер ( Йонас Урбиг 60' ), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер ( Йосип Штанишич 46' ), Том Бишоф, Леон Горецка ( Николас Джексон 83' ), Леннарт Карл ( Майкл Олисе 60' ), Джамал Мусиала ( Рафаэл Геррейру 70' ), Луис Диас, Гарри Кейн

В составе победителей хет-триком отметился Гарри Кейн , а еще по голу забили Том Бишоф и Николас Джексон . За гостей единственный гол на счету Саида Эль Малы .

В матче 34-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в родных стенах разгромила «Кельн» со счетом 5:1.

