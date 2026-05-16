В матче 34-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в родных стенах разгромила «Кельн» со счетом 5:1.
В составе победителей хет-триком отметился Гарри Кейн, а еще по голу забили Том Бишоф и Николас Джексон. За гостей единственный гол на счету Саида Эль Малы.
Результат матча
БаварияМюнхен5:1КёльнКёльн
1:0 Гарри Кейн 10' 2:0 Гарри Кейн 13' 2:1 Саид эль Мала 18' 3:1 Том Бишоф 22' 4:1 Гарри Кейн 69' 5:1 Николас Джексон 83'
Бавария: Мануэль Нойер (Йонас Урбиг 60'), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Йосип Штанишич 46'), Том Бишоф, Леон Горецка (Николас Джексон 83'), Леннарт Карл (Майкл Олисе 60'), Джамал Мусиала (Рафаэл Геррейру 70'), Луис Диас, Гарри Кейн
Кёльн: Марвин Швебе, Кристоффер Лунн, Алессио Кастро-Монтес (Isak Bergmann Johannesson 69'), Эрик Мартель, Себастьян Себулонсен, Дженк Озкачар, Джамай Симпсон-Пьюзи, Жоэль Шмид (Линтон Майна 46'), Мариус Бюльтер (Youssoupha Niang 81'), Саид эль Мала (Ян Тильман 80'), Якуб Каминьский (Флориан Кайнц 90')
Жёлтые карточки: Конрад Лаймер 37' — Жоэль Шмид 34'
«Бавария», которая досрочно завоевала чемпионство, завершила сезон с 89 очками. «Кельн» (32 балла) — 14-й.