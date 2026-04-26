Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

Напомним, что форвард открыл счет в матче на 11-й минуте.

«Для меня ничего не меняется, просто изменения в обороне. В последних играх мы пропускали лёгкие голы.

Можно сказать, что сегодня, схема с тремя центральными защитниками сработала», — передает слова Тюкавина Чемпионат.

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Локомотива» 1-го мая.