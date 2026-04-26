В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, который прошел в рамках сезона 2025/2026, «Динамо» из Москвы одержало победу над «Сочи» со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин на одиннадцатой минуте. Во втором тайме, на пятьдесят второй минуте, форвард Муми Нгамале удвоил преимущество своей команды.

Результат матча Динамо Москва 2:0 Сочи Сочи Динамо: Давид Рикардо, Битело, Артур Гомес, Rasulov, Osipenko, Majstorovic, Caceres, Chavez, Glebov, Skopintsev, Tyukavin Сочи: Марсело Алвес, Degtev, Soldatenkov, Makarchuk, Zaika, Mukhin, Kravtsov, Magal, Ezhov, Iljin, Ignatov

На данный момент «Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 27 матчах. «Сочи» с 18 очками находится на последней, шестнадцатой позиции.