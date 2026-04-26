В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, который прошел в рамках сезона 2025/2026, «Динамо» из Москвы одержало победу над «Сочи» со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин на одиннадцатой минуте.  Во втором тайме, на пятьдесят второй минуте, форвард Муми Нгамале удвоил преимущество своей команды.

Динамо:  Давид Рикардо,  Битело,  Артур Гомес,  Rasulov,  Osipenko,  Majstorovic,  Caceres,  Chavez,  Glebov,  Skopintsev,  Tyukavin
Сочи:  Марсело Алвес,  Degtev,  Soldatenkov,  Makarchuk,  Zaika,  Mukhin,  Kravtsov,  Magal,  Ezhov,  Iljin,  Ignatov

На данный момент «Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 27 матчах.  «Сочи» с 18 очками находится на последней, шестнадцатой позиции.