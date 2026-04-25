«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

За весь матч казанская команда нанесла 3 удара в створ ворот и подала 5 угловых.  ЦСКА 7 раз ударила по воротам соперника и получил 2 предупреждения.

Рубин 0:0 ЦСКА
Рубин:  Staver,  Lobov,  Vujacic,  Teslenko,  Arroyo Cordoba,  Hodza,  Saavedra,  Rozhkov,  Siwe,  Daku,  Gripshi
ЦСКА:  Мойзес,  Жоао Виктор,  Матеус Алвес,  Torop,  Krugovoy,  Danilov,  Oblyakov,  Barinov,  Henrique Carmo,  Popovic,  Musaev

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе.  ЦСКА — на 5-й строчке с 45-ю баллами.