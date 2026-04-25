«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.
За весь матч казанская команда нанесла 3 удара в створ ворот и подала 5 угловых. ЦСКА 7 раз ударила по воротам соперника и получил 2 предупреждения.
РубинКазань0:0ЦСКАМосква
Рубин: Staver, Lobov, Vujacic, Teslenko, Arroyo Cordoba, Hodza, Saavedra, Rozhkov, Siwe, Daku, Gripshi
ЦСКА: Мойзес, Жоао Виктор, Матеус Алвес, Torop, Krugovoy, Danilov, Oblyakov, Barinov, Henrique Carmo, Popovic, Musaev
После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й строчке с 45-ю баллами.