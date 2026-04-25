«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (2:1) в полуфинале Кубка Англии.
В составе «святых» единственный гол забил Финн Азаз на 79-й минуте.
У «Манчестер Сити» отличились Жереми Доку на 82-й минуте и Нико Гонсалес на 87-й минуте.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер2:1СаутгемптонСаутгемптон
0:1 Финн Азаз 79' 1:1 Жереми Доку 82' 2:1 Николас Гонсалес 87'
Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Джон Стоунс, Натан Аке, Райан Айт Нури (Эрлинг Холанд 71'), Матео Ковачич (Жереми Доку 58'), Тейьяни Рейндерс (Бернарду Силва 85'), Николас Гонсалес, Райан Шерки, Филип Фоден (Савиньо 58'), Омар Мармуш (Nico O'Reilly 71'), Матеус Нунес
Саутгемптон: Росс Стюарт (Кайл Ларин 61'), Перец Даниэл, Нейтан Вуд, Тейлор Харвуд-Беллис, Джеймс Бри (Самуэль Эдози 89'), Лео Шенца, Каспар Яндер, Финн Азаз, Том Феллоус (Кэмерон Арчер 89'), Cameron Bragg (Шей Чарльз 61'), Welington (Курю Мацуки 76')
Жёлтая карточка: Тейлор Харвуд-Беллис 90+3' (Саутгемптон)
По итогам этого противостояния «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет против победителя матча «Челси» — «Лидс». «Саутгемптон» завершил свое выступление на турнире.