В субботу, 25 апреля, «Манчестер Сити» сыграет против «Саутгемптона» в рамках 1/2 финала Кубка Англии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:05 Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, вмещающем 90 000 зрителей.

18:55 Главным судьей матча будет Крэйг Поусон.

Стартовые составы команд

«Манчестер Сити»: Траффорд, Нунес, Аит-Нури, Стоунз, Аке, Гонсалес, Фоден, Ковачич, Шерки, Рейндерс, Мармуш.

«Саутгемптон»: Перец, Бри, Харвуд-Беллис, Вуд-Гордон, Велингтон, Азаз, Шенца, Яндер, Брэгг, Феллоуз, Стюарт.

«Манчестер Сити»

«Горожане» начали свой путь с 1/32 финала, где разгромили «Эксетер Сити» (10:1). Далее были повержены «Солфорд» (2:0), «Ньюкасл» (3:1) и «Ливерпуль» (4:0). Предыдущий поединок «горожане» провели успешно, минимально обыграв «Бернли» (1:0) в прошлом туре АПЛ. До того команда обыграла «Арсенал» (2:1) и «Челси» (3:0).

Команда Хосепа Гвардиолы после победы в Кубке английской лиги обрела некоторую уверенность и неизменно побеждает. Нет сомнений, что «горожане» не ограничатся борьбой за чемпионство, а также будут делать все возможное для победы в кубке страны и достижения внутреннего «требла». Травмированы — Рубен Диаш, Гвардиол, Родри.

«Саутгемптон»

«Святые» тоже начали свой путь с 1/32 финала, где был обыгран дома «Донкастер» (3:2). Затем были одержаны победы над «Лестером» (2:1), «Фулхэмом» (1:0) и «Арсеналом» (2:1). предыдущий поединок «святые» провели не лучшим образом, разойдясь миром с «Бристоль Сити» (2:2) в последнем туре Чемпионшипа. До того команда победила «Суонси» (2:1) и «Блэкберн» (3:0).

«Святые» отчаянно бьются за возвращение в АПЛ, но вряд ли сможет пробиться напрямую. Команда проводит впечатляющий отрезок и ни разу не проиграла с середины января. Травмированы — Макарти, Роэрслев Расмуссен.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 103 матча, в 42 играх победил «Манчестер Сити», в 33 «Саутгемптон», оставшиеся 28 матчей завершились вничью.

