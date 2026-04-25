Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «Балтики» в предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Акрона».

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«О каком кризисе может идти речь, если "Балтика" — чемпион России этого сезона по ничьим? У них 12 или 13 ничьих. Они целый круг вничью сыграли. Поэтому для них это нормально.

Если "Балтика" сыграет вничью с "Акроном", то это будет скандал там (в Калининграде). Талалаев разнесёт сам свою команду. Потому что сейчас, если брать по игре и по состоянию "Акрона", "Балтика", играющая у себя дома, явный фаворит. Не просто фаворит, а явный фаворит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Матч между «Балтикой» и «Акроном» состоится 27-го апреля в 20:00 мск.

После 26-и туров в РПЛ калининградская команда занимает 4-е место в таблице с 46-ю очками в активе. «Акрон» — на 13-й строчке с 24 баллами.