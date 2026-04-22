«Манчестер Сити» одолел «Бернли» (1:0) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол в составе «горожан» забил нападающий Эрлинг Холанн на 5-й минуте.
Результат матча
БёрнлиБёрнли0:1Манчестер СитиМанчестер
0:1 Эрлинг Холанд 5'
Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Башир Хамфрис (Флорентину Луиш 82'), Яльмар Экдаль, Максим Эстеве, Квилиндсхи Хартман, Джеймс Уорд-Праус, Джош Лорент (Маркус Эдвардс 87'), Зиан Флемминг (Армандо Броя 82'), Лум Чауна (Лайл Фостер 72'), Джейдон Энтони (Майк Тресор 87')
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури (Савиньо 65'), Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Райан Шерки, Энтойн Семеньо (Николас Гонсалес 65'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 70-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й строчке с 20-ю баллами.