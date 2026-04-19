«Краснодар» и «Балтика» поделили очки (2:2) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

В составе калининградской команды голы записали на свой счет Мингиян Бевеев на 43-й минуте и Максим Петров на 66-й минуте.

У «Краснодара» отличились Хуан Боселли на 59-й минуте и Жубал на 90+2-й минуте.

0:1 Максим Петров 66'
Краснодар:  Витор Тормена,  Жуан Баши,  Диего Силва,  Agkatsev,  Gonzalez Apud,  Olaza,  Krivtsov,  Chernikov,  Boselli Graf,  Spertsyan,  Cordoba
Балтика:  Илья Петров,  Максим Петров,  Kukushkin,  Varatynov,  Andrade,  Filin,  Beveev,  Belikov,  Gassama,  Derik Lacerda,  Titkov
Жёлтые карточки:  Диего Силва 69'  —  Илья Петров 24'

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе.  «Балтика» — на 5-й позиции с 45-ю баллами.