«Краснодар» и «Балтика» поделили очки (2:2) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.
В составе калининградской команды голы записали на свой счет Мингиян Бевеев на 43-й минуте и Максим Петров на 66-й минуте.
У «Краснодара» отличились Хуан Боселли на 59-й минуте и Жубал на 90+2-й минуте.
Результат матча
КраснодарКраснодар2:2БалтикаКалининград
0:1 Максим Петров 66'
Краснодар: Витор Тормена, Жуан Баши, Диего Силва, Agkatsev, Gonzalez Apud, Olaza, Krivtsov, Chernikov, Boselli Graf, Spertsyan, Cordoba
Балтика: Илья Петров, Максим Петров, Kukushkin, Varatynov, Andrade, Filin, Beveev, Belikov, Gassama, Derik Lacerda, Titkov
Жёлтые карточки: Диего Силва 69' — Илья Петров 24'
После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе. «Балтика» — на 5-й позиции с 45-ю баллами.