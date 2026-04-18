«Пари НН» и московское «Динамо» поделили очки (1:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

У «бело-голубых» единственный гол забил Николас Маричаль на 22-й минуте.

«Пари НН» сумел сравнять счет на 34-й минуте, отличился Олакунле Олусегун.

Тот же Олакунле Олусегун получил красную карточку на 74-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве.

Результат матча

Пари НННижний НовгородПари НН1:1ДинамоДинамоМосква
Пари НН:  Medvedev,  Aleksandrov,  Kirsch,  Karic,  Olusegun,  Ticic,  Smelov,  Koledin,  Urvantsev,  Balboa,  Cephas
Динамо:  Битело,  Артур Гомес,  Leshchuk,  Caceres,  Marichal,  Osipenko,  Skopintsev,  Rubens,  Fomin,  Miranchuk,  Tyukavin

После этого матча «Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе.  Московское «Динамо» — на 7-й строчке с 35-ю баллами.