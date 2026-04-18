«Пари НН» и московское «Динамо» поделили очки (1:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.
У «бело-голубых» единственный гол забил Николас Маричаль на 22-й минуте.
«Пари НН» сумел сравнять счет на 34-й минуте, отличился Олакунле Олусегун.
Тот же Олакунле Олусегун получил красную карточку на 74-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве.
Результат матча
Пари НННижний Новгород1:1ДинамоМосква
Пари НН: Medvedev, Aleksandrov, Kirsch, Karic, Olusegun, Ticic, Smelov, Koledin, Urvantsev, Balboa, Cephas
Динамо: Битело, Артур Гомес, Leshchuk, Caceres, Marichal, Osipenko, Skopintsev, Rubens, Fomin, Miranchuk, Tyukavin
После этого матча «Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. Московское «Динамо» — на 7-й строчке с 35-ю баллами.