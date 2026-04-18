«Ньюкасл» на своем поле уступил «Борнмуту» в матче 33-го тура АПЛ — 1:2.
Маркус Тавернье вывел гостей вперед на 32-й минуте встречи. Вильям Осула на 68-й минуте сравнял счет. Адриан Трюффер голом на 85-й минуте принес «вишням» победу.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне1:1БорнмутБорнмут
0:1 Маркус Таверньер 32' 1:1 Уильям Осула 68'
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Тино Ливраменто (Дэниел Бёрн 74'), Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл (Киран Триппьер 46'), Льюис Майли, Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси (Бруно Гимарайнс 62'), Харви Льюис Барнс, Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи 62'), Уильям Осула
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Алекс Хименес, Маркус Таверньер, Райан Кристи (Тайлер Адамс 65'), Алекс Скотт, Эванилсон, Eli Junior Kroupi (Дэвид Брукс 66'), Rayan (Ben Gannon Doak 78')
Жёлтые карточки: Свен Ботман 77', Джейкоб Мёрфи 80' — Райан Кристи 52', Маркус Таверньер 55', Алекс Скотт 82'
«Борнмут» набрал 48 очков и поднялся на восьмое место в АПЛ. «Ньюкасл» с 42 баллами остался на 14-й строчке в турнирной таблице.