прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.77

18 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Борнмут». Начало игры — в 14:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка за 32 встречи при разнице мячей 45:47.

Последние матчи: предыдущий поединок «сороки» провели неудачно, потерпев поражение «Кристал Пэласу» (1:2) в АПЛ.

До того команда проиграла «Сандерленду» (1:2) в АПЛ и «Барселоне» (2:7) в Лиге чемпионов.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Бруно Гимарайинш, Жоэлинтон, Крафт, Шер.

Состояние команды: «Ньюкасл» в текущем сезоне не блещут стабильностью, а последние три матча и вовсе закончились поражениями.

«Сороки» находится в шести очках от зоны еврокубков, но текущая игровая форма команды крайне удручает.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» занимают 11-е место в АПЛ, набрав 45 очков за 32 тура при разнице мячей 48:49.

Последние матчи: предыдущий поединок «вишни» провел удачно, одержав гостевую победу над «Арсеналом» (2:1) в АПЛ.

До того команда разошлась миром с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Бернли» (0:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Кук, Клюйверт.

Состояние команды: «Борнмут» не проигрывает с середины января, но львиная доля этих встреч завершилась вничью.

«Борнмут» до сих пор имеет шансы попасть в еврокубки, отставая от шестого места на 3 очка.

Статистика для ставок

«Борнмут» не проигрывал на протяжении 11-ти последних встреч

Команды дважды играли в текущем сезоне — нулевая ничья в первом круге АПЛ и победа «Ньюкасла» в Кубке Англии (3:3, 7:6 пен.).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «сорок» ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 4.00, а победа «Борнмута» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.46 и 2.54.

Прогноз: Командам есть за что бороться и вполне стоит ожидать повторения сверхрезультативной игры, которая была в кубке.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Ньюкасл» — «Борнмут» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.12.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом матче команды не выявят победителя в основное время.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч «Ньюкасл» — «Борнмут» принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Ничья за 4.00