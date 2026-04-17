18 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Борнмут». Начало игры — в 14:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка за 32 встречи при разнице мячей 45:47.
Последние матчи: предыдущий поединок «сороки» провели неудачно, потерпев поражение «Кристал Пэласу» (1:2) в АПЛ.
До того команда проиграла «Сандерленду» (1:2) в АПЛ и «Барселоне» (2:7) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Бруно Гимарайинш, Жоэлинтон, Крафт, Шер.
Состояние команды: «Ньюкасл» в текущем сезоне не блещут стабильностью, а последние три матча и вовсе закончились поражениями.
«Сороки» находится в шести очках от зоны еврокубков, но текущая игровая форма команды крайне удручает.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» занимают 11-е место в АПЛ, набрав 45 очков за 32 тура при разнице мячей 48:49.
Последние матчи: предыдущий поединок «вишни» провел удачно, одержав гостевую победу над «Арсеналом» (2:1) в АПЛ.
До того команда разошлась миром с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Бернли» (0:0) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Кук, Клюйверт.
Состояние команды: «Борнмут» не проигрывает с середины января, но львиная доля этих встреч завершилась вничью.
«Борнмут» до сих пор имеет шансы попасть в еврокубки, отставая от шестого места на 3 очка.
Статистика для ставок
- «Борнмут» не проигрывал на протяжении 11-ти последних встреч
- Команды дважды играли в текущем сезоне — нулевая ничья в первом круге АПЛ и победа «Ньюкасла» в Кубке Англии (3:3, 7:6 пен.).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «сорок» ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 4.00, а победа «Борнмута» — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.46 и 2.54.
Прогноз: Командам есть за что бороться и вполне стоит ожидать повторения сверхрезультативной игры, которая была в кубке.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.12.
Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом матче команды не выявят победителя в основное время.
Ставка: Ничья за 4.00