Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился своими впечатлениями о достижении 300-го матча за красно-белых.

Этот рубеж он преодолел в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 против «Ростова», завершившейся вничью 1:1.

«300 матчей — это нечто удивительное. Когда выступаешь за "Спартак", каждая игра становится настоящим испытанием. Не помню ни одного легкого матча. Мой возраст позволяет мне продолжать играть еще пару сезонов», — заявил Зобнин в интервью на YouTube-канале клуба.

В текущем сезоне Зобнин принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.