Вингер «Сочи» Антон Зиньковский считает, что с каждым проведённым матчем игроки всё лучше понимают требования главного тренера Игоря Осинькина.

Антон Зиньковский
Антон Зиньковский globallookpress.com

«Всё в штатном режиме.  Возможно, больше ответственности у ребят появилось.  Получается больше играть в тот футбол, который Игорь Витальевич от нас требует.  И соперники больше позволяют нам, если говорить о "Рубине".  С ЦСКА было потяжелее: соперник оказывал давление на наши ворота, но мы вытерпели, сыграли на ноль, что нечасто бывало в этом сезоне.  Все ребята — герои, молодцы, бились.

Тяжёлая игра, хороший соперник.  Мы давно не выигрывали.  Даже в прошлом туре с "Рубином" у нас было больше возможностей, чем в прошлых играх.  Победа над ЦСКА очень важная, стараемся выжать из себя максимум, и получилось выиграть на выезде», — сказал Зиньковский «Матч ТВ».

В 24‑м туре «Сочи» неожиданно в гостях переиграл ЦСКА со счётом 1:0, прервав серию из 10 матчей без побед в чемпионате.  Тем не менее команда Осинькина, который возглавил её по ходу сезона, идёт последней с 12 очками.