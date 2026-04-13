Вингер «Сочи» Антон Зиньковский считает, что с каждым проведённым матчем игроки всё лучше понимают требования главного тренера Игоря Осинькина.

«Всё в штатном режиме. Возможно, больше ответственности у ребят появилось. Получается больше играть в тот футбол, который Игорь Витальевич от нас требует. И соперники больше позволяют нам, если говорить о "Рубине". С ЦСКА было потяжелее: соперник оказывал давление на наши ворота, но мы вытерпели, сыграли на ноль, что нечасто бывало в этом сезоне. Все ребята — герои, молодцы, бились.

Тяжёлая игра, хороший соперник. Мы давно не выигрывали. Даже в прошлом туре с "Рубином" у нас было больше возможностей, чем в прошлых играх. Победа над ЦСКА очень важная, стараемся выжать из себя максимум, и получилось выиграть на выезде», — сказал Зиньковский «Матч ТВ».

В 24‑м туре «Сочи» неожиданно в гостях переиграл ЦСКА со счётом 1:0, прервав серию из 10 матчей без побед в чемпионате. Тем не менее команда Осинькина, который возглавил её по ходу сезона, идёт последней с 12 очками.