Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«С чем связано, что после гола немного подсели? Действовали по счету. В любом случае, третья игра, плюс долгая дорога. Понятное дело, что ту интенсивность, которую держали в этих двух встречах (с "Зенитом" и "Локомотивом") было тяжело сохранять на протяжении всей игры. Поэтому чисто по счету, думаю, что не допусти тот момент с пенальти, мы были бы довольны первым таймом. Даже несмотря на то, что в какой‑то момент подсели чуть больше, чем должны были», — сказал Умяров «Матч ТВ».

Москвичи набрали 42 очка. Команда находится на шестой строчке в РПЛ.

19 апреля столичный клуб примет «Ахмат».