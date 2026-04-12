Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью в матче с «Ростовом» (1:1).

Роман Зобнин globallookpress.com

«Что‑то было хорошее, что‑то не очень. Из хорошего — 300‑й матч, гол. Из нехорошего — не смогли выиграть и взять три очка. С учетом того, что конкуренты потеряли очки.

Немножко почувствовал заднюю (поверхность бедра) во втором тайме, пришлось замениться. Надеюсь, что нормально все будет. Дня 3–4 паузы надо дать. Надеюсь, к матчу с "Ахматом" буду готов», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

«Ростов» с 26 очками на 10-м месте в РПЛ. «Спартак» идет шестым с 42 очками.