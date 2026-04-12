В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1.

Вендел
globallookpress.com

Открыли счет в матче питерцы на 27-й минуте, когда отличился Вендел с передачи Луиса Энрике.

Краснодарцы отыгрались на 69-й минуте благодаря голу Лукаса Оласы после паса Джона Кордобы.

На 78-й минуте Педро получил прямую красную карточку и оставил «Зенит» в меньшинстве.

Результат матча

1:1
1:0 Вендел 27'
Зенит:  Нино,  Луис Энрике,  Вендел,  Adamov,  Drkusic,  Diveev,  Santos,  Barrios,  Glushenkov,  Jhon Jhon,  Sobolev
Краснодар:  Витор Тормена,  Дуглас Аугусто,  Жуан Баши,  Диего Силва,  Agkatsev,  Gonzalez Apud,  Olaza,  Lenini,  Krivtsov,  Spertsyan,  Cordoba

«Краснодар» набрал 53 очка и смог остаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ.  «Зенит» с 52 баллами идет следом.