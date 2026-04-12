«Краснодар» набрал 53 очка и смог остаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 52 баллами идет следом.

На 78-й минуте Педро получил прямую красную карточку и оставил «Зенит» в меньшинстве.

Краснодарцы отыгрались на 69-й минуте благодаря голу Лукаса Оласы после паса Джона Кордобы .

Открыли счет в матче питерцы на 27-й минуте, когда отличился Вендел с передачи Луиса Энрике .

В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1.

2.05

Прогнозы•Завтра 19:45 «Факел» — «Родина». Прогноз и ставка «Родина» претендует на лидерство?

Футбол•Сегодня 21:35 «Зенит» — «Краснодар»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 18:35 «Ростов» — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 15:57 ЦСКА — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 15:46 Паровоз разогнался: почему Дмитрий Воробьев — главная трансферная цель топ-клубов РПЛ

Футбол•Вчера 21:05 Камавинга, Мейну и еще 7 вариантов замены, если «Челси» решит продать Фернандеса

Футбол•Вчера 16:53 Ждут не дождутся: Федотов, Игнашевич и еще 8 тренеров, годами сидящих без работы

Футбол•Вчера 08:52 Неувядающий Шакири: ветеран украшает швейцарскую Суперлигу

Футбол•10/04/2026 12:18 Крах философии: как Арне Слот предал себя и утопил «Ливерпуль» в Париже

Футбол•10/04/2026 10:32 Идеалисты против прагматиков: почему Луис Энрике и его «ПСЖ» дискредитировали АПЛ

Футбол•08/04/2026 10:15 Парадокс Бруну: почему «Манчестер Юнайтед» должен продать своего лучшего игрока

Футбол•08/04/2026 13:27 Спасибо за всё, Роберт: «Барселоне» пора отпустить Левандовского — но это будет больно

Футбол•06/04/2026 16:54 Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля

Теннис•06/04/2026 11:06 Неделя тенниса: аргентинское доминирование и «девять жизней» Пегулы

Футбол•09/04/2026 10:09 Время камбэков: сможет ли «Реал» обуздать «Баварию», а «Ливерпуль» сотворить чудо на «Энфилде»

Футбол•10/04/2026 03:56 Как футбол изобрёл пенальти. История одного вечера, изменившего правила

Футбол•09/04/2026 15:49 Без ФИФА — никуда? Спорное заявление Инфантино о судьбе мирового футбола

Игры•09/04/2026 15:42 От AAA-проектов до инди-разработчиков: топ-7 автогонок, которые выйдут в 2026 году

Футбол•07/04/2026 12:48 «Другой» Луис Суарес: голевая машина, которая заставила «Спортинг» забыть о Дьёкереше