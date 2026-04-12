В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в матче питерцы на 27-й минуте, когда отличился Вендел с передачи Луиса Энрике.
Краснодарцы отыгрались на 69-й минуте благодаря голу Лукаса Оласы после паса Джона Кордобы.
На 78-й минуте Педро получил прямую красную карточку и оставил «Зенит» в меньшинстве.
ЗенитСанкт-Петербург1:1КраснодарКраснодар
1:0 Вендел 27'
Зенит: Нино, Луис Энрике, Вендел, Adamov, Drkusic, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Jhon Jhon, Sobolev
Краснодар: Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Жуан Баши, Диего Силва, Agkatsev, Gonzalez Apud, Olaza, Lenini, Krivtsov, Spertsyan, Cordoba
«Краснодар» набрал 53 очка и смог остаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 52 баллами идет следом.