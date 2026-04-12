Российский комментатор Денис Казанский высказался о ничейном результате «Зенита» и «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ (1:1).

«Странное впечатление от главного матча весны. "Зенит" мог забрать игру. Примерно до середины второго тайма был в кои-то веки разнообразен и агрессивен. Сегодня игрокам Питера как будто стало важно участвовать в чемпионате России по футболу. И не сказать, что "Краснодар" был откровенно плох. Просто "Зенит" куда быстрее и конкретнее шёл в атаку. А значит и искал голы и победу.

Однако с середины второго тайма уже "Краснодар" мог забрать игру. Он стал куда агрессивнее и разнообразнее. Удаление Педро только плеснуло бензин на угли уверенности. В центре всё наладилось. Фланг с Кривцовым уже не смотрелся как зона повышенного риска… Кордоба прорезался… Но перекладина звякнула продолжением чемпионской гонки.

Сейчас без эмоций можно даже логику найти в этой ничьей. Раз все недовольны и считают, что скорее потеряли, чем приобрели, значит проверим уже на других, кто ошибётся, а кто останется безупречным. Календари сопоставимы и грабли в приличном количестве лежат на пути двух этих творческих коллективов. Нас ждёт драма с развязкой. Не может быть иначе», — написал Казанский в телеграм-канале.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе, опережая «Зенит» на один балл.