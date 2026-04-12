Российский комментатор Денис Казанский высказался о ничейном результате «Зенита» и «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ (1:1).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Странное впечатление от главного матча весны. "Зенит" мог забрать игру.  Примерно до середины второго тайма был в кои-то веки разнообразен и агрессивен.  Сегодня игрокам Питера как будто стало важно участвовать в чемпионате России по футболу.  И не сказать, что "Краснодар" был откровенно плох.  Просто "Зенит" куда быстрее и конкретнее шёл в атаку.  А значит и искал голы и победу.

Однако с середины второго тайма уже "Краснодар" мог забрать игру.  Он стал куда агрессивнее и разнообразнее.  Удаление Педро только плеснуло бензин на угли уверенности.  В центре всё наладилось.  Фланг с Кривцовым уже не смотрелся как зона повышенного риска… Кордоба прорезался… Но перекладина звякнула продолжением чемпионской гонки.

Сейчас без эмоций можно даже логику найти в этой ничьей.  Раз все недовольны и считают, что скорее потеряли, чем приобрели, значит проверим уже на других, кто ошибётся, а кто останется безупречным.  Календари сопоставимы и грабли в приличном количестве лежат на пути двух этих творческих коллективов.  Нас ждёт драма с развязкой.  Не может быть иначе», — написал Казанский в телеграм-канале.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе, опережая «Зенит» на один балл.