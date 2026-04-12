Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Состав? Мы сделали несколько изменений. Это зависит от разных факторов, в том числе от нашей расстановки, соперников. У нас большой состав, который позволяет делать разный выбор, в этой игре он таков. Уверен, что футболисты выйдут с правильным настроем и покажут то, что нужно.

Конечно, приятней играть дома. Но расписание такое, какое есть. Прекрасно знаем, что "Ростов" хорош на своем поле. По‑прежнему наша цель — три очка, и мы постараемся их добыть», — цитирует Карседо « Матч ТВ ».

Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.