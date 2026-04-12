Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес, по данным AS, решил наладить отношения с клубом после недавних высказываний о желании жить в Мадриде. Футболист стремится избежать конфликтной ситуации и сохранить оптимальную форму в преддверии чемпионата мира 2026 года, который стартует в июне.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Сообщается, что успешное выступление на мировом первенстве может повысить рыночную стоимость аргентинца перед летним трансферным окном. При этом в случае, если «Челси» не сумеет пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона, клуб может рассмотреть вариант продажи игрока. Сам Фернандес, в свою очередь, намерен хорошо проявить себя на финише кампании.

Аргентинский полузащитник выступает за «Челси» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 46 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2032 года.