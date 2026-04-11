Вингер лондонского «Челси» Алехандро Гарначо рассказал, что с любовью вспоминает время, проведённое в составе «Манчестер Юнайтед» и сожалеет об уходе из него.

«Сожалею ли я о том, как произошёл уход? Возможно, да, потому что я любил этот клуб. Они дали мне уверенность с самого начала, привезли из Испании в академию, а затем перевели в первую команду. Я получал невероятную любовь от фанатов, всё было действительно хорошо. Просто иногда тебе нужно что‑то менять ради своей жизни или следующих шагов. У меня остались только хорошие воспоминания о "Манчестер Юнайтед".

Я начал оставаться на скамейке запасных. Это не плохо, мне было всего 20 лет, но в моей голове было, что я должен играть в каждом матче. Возможно, вина в этом и моя — я начал делать некоторые плохие вещи. Но это был просто момент в жизни, и иногда тебе нужно принимать решения», — приводит Daily Mail слова Гарначо.

За первую команду «МЮ» Гарначо дебютировал в 2022 году. Через три года он перебрался в «Челси» за 40 млн фунтов стерлингов.

Всего за «синих» он провёл 37 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.