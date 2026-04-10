Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался о результатах московского клуба после зимней паузы.

«Наверное, какого‑то конкретного объяснения нет. Все видели, что мы не бросали играть, делали это, как могли. У нас не было футболиста, который сказал бы: "Я не хочу, не могу играть". Мы выкладывались, каждый хотел выиграть и делал все на поле ради этого», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

В настоящий момент ЦСКА с 42 зачетными баллами в активе располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.