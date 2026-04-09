«Ливерпуль» не будет продлевать контракт с защитником команды Эндрю Робертсоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Он уйдет настоящей легендой "Ливерпуля", сыгравшей ключевую роль в успехах последних лет», — написала пресс-служба «мерсисайдцев».
Напомним, что Робертсон пополнил состав «Ливерпуля» в 2017-м году. Всего защитник провел за команду 373 матча.
В нынешнем сезоне игрок обороны провел за «мерсисайдцев» 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.