Форвард «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, что старается быть на поле и в раздевалке лидером команды и подавать таким образом пример менее опытным партнёрам.

«Когда команду покинул Баринов, я не плакал. Но и не был счастлив. Футбольное решение, двигаемся дальше. Я один из старших сейчас в команде. Конечно, чувствую это, но не сильно. Я в команде не так давно, но стараюсь подсказывать. Ребята вроде нормально воспринимают. Стараюсь не переигрывать с этим, не ходить и всем рассказывать. Но своим видом и отношением к делу показывать пример.

Перед нами поставлена задача попасть минимум в тройку. В каждой игре надо стремиться брать три очка», — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

После 23 туров «Локомотив» идёт третьим в таблице РПЛ с 44 очками. В следующем туре команда сыграет дома с «Динамо» (Махачкала) 12 апреля.